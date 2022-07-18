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Futbolcunun gözünden maç: Vücut kamerası ilk kez denendi

Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyacak vücut kamerası, Köln ile Milan arasında oynanan hazırlık maçında ilk kez denendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.07.2022 - 04:26

Futbolcunun gözünden maç: Vücut kamerası ilk kez denendi

Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda "Telekom Kupası" adıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında, futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı.

İtalyan Sportitalia televizyonu, aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

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