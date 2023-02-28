Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu

ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI



Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda PSG'den Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.



Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen Messi, PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe ve Real Madrid'den Karim Benzema'yı geride bıraktı.



France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez alan 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, FIFA'nın yılın en oyuncusu ödülünü de 2009 ve 2019'dan sonra 3. defa kazandı.

En iyi kadın futbolcu ödülünü, geçen yıl olduğu gibi Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Alexia Putellas aldı.

