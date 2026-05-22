Futbolda 2026-2027 sezonu transfer tescil tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunun transfer tescil dönemlerini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona erecek. 1 Ocak 2027'de başlayacak ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Şubat'ta tamamlanacak.