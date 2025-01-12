Futbolda ara transfer dönemi başlıyor

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi, 11 Şubat Salı günü tamamlanacak.



Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 24 Haziran'da başlayıp 14 Eylül'de tamamlanmıştı.