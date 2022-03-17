Futbolda Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları bugün çekilecek

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Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kuraları, bugün çekilecek.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise yarın TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimine çeyrek finale yükselen Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya) katılacak.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi kura çekimi programı da, bugün TSİ 15.30'da başlayacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise bugünTSİ 17.00'de başlayacak.

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