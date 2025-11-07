Futbolda bahis soruşturması: Uzmanlar ne diyor, küme düşme ve sezon iptali olur mu?

"HAPİS CEZASI"

"Bu kişiler hakkında adli yönden de şöyle bir problem var; 6222 sayılı kanunun 11. maddesine göre şike ve teşvik primi... Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis deniyor. Ancak bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde de verilecek ceza yarı oranında artırılır diyor maddede. 1 buçuk ile 4 buçuk yıl hapis cezasına kadar yükselebilir."

"KÜME DÜŞÜRME CEZASI"

"Kulüp yöneticileri ve başkanları da var... "Müsabaka sonucunu etkileme" maddesinde "Bu eylemi gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir." diyor. Ancak "İhlalin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir." deniyor."

"SEZON İPTALİ GÜNDEME GELEBİLİR"

"Bu kişilerin müsabaka sonucunu etkilediği ortaya çıkarsa o müsabakaların incelenmesi, müsabaka sonucunu etkileme faaliyetleri sonucunda maçların hangi yönden etkilendiği, sonuçların nasıl değiştirildiği, bu sonuçların değiştirilmesi durumunda ligin adalet mekanizmasının etkilenip etkilenmediği, küme düşme ve şampiyonluk yarışının değişip değişmediği, bir üst lige yükselme mücadelesinde bir değişiklik olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor. Ligin adalet mekanizması ciddi ölçüde etkilendiyse bu sezonun da iptali gündeme gelebilir."