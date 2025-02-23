Futbolda günün maçı: Manchester City-Liverpool

Premier Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç Etihad Stadı'nda oynanacak.



Bu sezon beklentileri karşılayamayan Manchester City, Premier Lig'in zirvesinde ye alan Liverpool'u ağırlayacak.



Arne Slot'un ekibi 61 puanla en yakın takipçisi Arsenal'in 8 puan önünde bulunuyor.



Kırmızılar, City'i mağlup etmesi halinde şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edecek.

BEKLENTİLERİN ALTINDA



Manchester City ise bu sezon tüm kulvarlarda beklentilerin altında kaldı.



Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen maviler kötü gidişe dur demek istiyor.



Pep Guardiola'nın ekibi ligde 44 puanla 4. sırada yer alıyor.

HAALAND OYNAYACAK MI?



Manchester City'de sakatlıkları devam eden Manuel Akanji ve Rodri maçta forma giyemeyecek.



Real Madrid maçında riske edilmeyen Erling Haaland'ın durumu maç saatinde belli olacak.



Dev maç öncesi Liverpool'da Conor Bradley ve Joe Gomez'in sakatlıkları devam ediyor. Cody Gakpo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.



Son yıllarda İngiltere futboluna damga vuran iki takımın maçı saat 19.30'da başlayacak.

