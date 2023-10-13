Futbolda haftanın programı: 2. Lig ve 3. Lig'de hangi maçlar var?

Milli ara nedeniyle futbolda Süper Lig ve 1. Lig maçları oynanmayacak. Program 2. Lig ve 3. Lig maçlarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



TFF 2. Lig



Beyaz Grup



Yarın:



13.30 Diyarbekirspor-Hes İlaç Afyonspor (Diyarbakır)



14.30 Vefa Group Vanspor-Esenler Erokspor (Van Atatürk)



15.00 Ankara Demirspor-Bucaspor 1928 (TCDD Ankara Demirspor)



15.00 Ankaraspor-Tuna Tarım Kırklarelispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



15.30 Nazilli Belediyespor-Kırşehir Futbol (Nazilli İlçe)



15.30 Altınordu-Serik Belediyespor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)



15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Adıyaman FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)



19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-1461 Trabzon (Mersin)



19.00 Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



Kırmızı Grup



Yarın:



15.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Dağılgan)



15.00 Düzce Cam Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor (Düzce Şehir)



15.30 Denizlispor-İnegölspor (Denizli Atatürk)



15.30 Sarıyer-Fethiyespor (Maltepe Hasan Polat)



15.30 Uşakspor-Isparta 32 (Uşak 1 Eylül)



15.30 Belediye Derincespor-Karaman FK (Belediye Derincespor Doğal Çim)



15.30 Somaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Soma Atatürk)



19.00 Menemen FK-GMG Kastamonuspor (Menemen İlçe)



19.00 İskenderunspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Eyüp)



TFF 3. Lig



1. Grup



Yarın:



15.30 Küçükçekmece Sinopspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Tepecik Şenol Güneş)



15.30 İnegöl Kafkas Gençlikspor-Edirnespor (İnegöl İlçe)



19.00 52 Orduspor-Aliağa Futbol (Yeni Ordu)



15 Ekim Pazar:



14.30 Artvin Hopaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Hopa İlçe)



14.30 Malatya Arguvanspor-Mardin 1969 (Arguvan İlçe)



15.00 Talasgücü Belediyespor-Kırıkkalegücü Futbol (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)



19.00 Karabük İdmanyurdu-Kepezspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



2. Grup



15 Ekim Pazar:



14.30 3Gen Holding Elazığspor-Silifke Belediyespor (Elazığ)



14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Turgutluspor (Kelkit İlçe)



15.00 Hacettepe 1945-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Osmanlı)



15.00 Anadolu Üniversitesi-TPAO Batman Petrolspor (Osmangazi Üniversitesi)



15.30 Efeler 09-Pazarspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)



15.30 Bulvarspor-Amasyaspor FK (Bulvar Mimar Kubilay Köse)



19.00 Karşıyaka-Ergene Velimeşespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



3. Grup



Yarın:



15.30 Silivrispor-Belediye Kütahyaspor (Silivri Müjdat Gürsu)



15 Ekim Pazar:



14.30 Sivas Dört Eylül Futbol-Merkür Jet Erbaaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)



14.30 Fatsa Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Fatsa İlçe)



14.30 Bayburt Özel İdare-Onvo Ağrı 1970 (Bayburt Genç Osman)



14.30 Karaköprü Belediyespor-Kuşadasıspor (Faruk Çelik)



15.00 1922 Konyaspor-Akhisarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



15.00 Osmaniyespor FK-Darıca Gençlerbirliği (7 Ocak)



4. Grup



15 Ekim Pazar:



14.30 Sebat Gençlikspor-Güneş Holding Çankayaspor (Ortahisar Yavuz Selim)



14.30 Tokat Belediye Plevnespor-Siirt İl Özel İdaresi (Gaziosmanpaşa)



15.00 Bitexen Adana 1954 FK-Sultanbeyli Belediyespor (Tarsus Şehir)



15.30 Bursa Yıldırımspor-Muş 1984 Muşspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



15.30 Bergama Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967 (Bergama 14 Eylül)



19.00 Balıkesirspor-Armoni Alanya Kestelspor (Balıkesir Atatürk)



16 Ekim Pazartesi:



15.30 Çatalspor-23 Elazığ FK (Çatalca İzzettin)