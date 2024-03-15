Futbolda haftanın programı: Süper Lig ve 1. Lig'de hangi maçlar var?

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 30, Trendyol 1. Lig'de 27, TFF 2. Lig'de ise 31. hafta maçları oynanacak.



TFF 3. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi de 24. hafta mücadelelerine sahne olacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:



SÜPER LİG



Bugün:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

Yarın:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)



1. LİG



Bugün:

20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

17 Mart Pazar:

13.30 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)



TFF 2. LİG



Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 1461 Trabzon FK-Altınordu (Ortahisar Yavuz Selim)

17 Mart Pazar:

14.00 Esenler Erokspor-Nazilli Belediyespor (Esenler Erokspor)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Kırklarelispor-Ankara Demirspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Kırşehir FK-Bursaspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Bucaspor 1928 (Serik İsmail Oğan)

14.00 AcnTURK Vanspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Van Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor (Diyarbakır)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Ankaraspor (Zafer)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 İnegölspor-İskenderunspor (İnegöl İlçe)

17 Mart Pazar:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Düzce Cam Düzcespor (Iğdır Şehir)

13.00 Anagold24 Erzincanspor-Belediye Derincespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Karaman FK (Bolluca)

14.00 Menemen FK-Denizlispor (Menemen İlçe)

14.00 Somaspor-Sarıyer (Soma Atatürk)

14.00 GMG Kastamonuspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Gazi)

14.00 Fethiyespor-Uşakspor (Fethiye İlçe)



TFF 3. LİG



1. Grup:

Yarın:

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Kepezspor (Küçükçekmece 100. Yıl)

14.00 52 Orduspor-Edirnespor (Yeni Ordu)

17 Mart Pazar:

14.00 Mardin 1969-Ayvalıkgücü Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Malatya Arguvan SK-Aliağa (Arguvan İlçe)

14.00 Artvin Hopaspor-Kırıkkalegücü (Hopa İlçe)

14.00 Talasgücü Belediyespor-İnegöl Kafkasspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Hacettepe 1945 SK-Turgutluspor (Osmanlı)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-TPAO Batman Petrolspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

17 Mart Pazar:

14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Amasyaspor (Eynesil İlçe)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Pazarspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Efeler 09-Ergene Velimeşespor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Kelkit Hürriyetspor-Silifke Belediyespor (Kelkit İlçe)

14.00 Anadolu Üniversitesi-3Gen Holding Elazığspor (Osmangazi Üniversitesi)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Bornova 1877-Darıca Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17 Mart Pazar:

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Merkür Jet Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Fatsa Belediyespor-Kuşadasıspor (Fatsa İlçe)

14.00 Sivas Dört Eylül-Onvo Ağrı 1970 (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.00 Osmaniyespor FK-Akhisarspor (7 Ocak)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Faruk Çelik)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Silivrispor (Bayburt Genç Osman)

4. Grup:

Yarın:

14.00 İdaş Çatalcaspor-Orduspor 1967 (Çatalca İzzettin)

17 Mart Pazar:

13.00 Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdaresi (Minareli Çavuş Spor)

14.00 Balıkesirspor-Sultanbeyli Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Güneş Holding Çankaya (Bergama 14 Eylül)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Sebat Gençlikspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 23 Elazığ FK-Muş 1984 Muşspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor (Nevşehir Gazi)



TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ



17 Mart Pazar:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Fatih Vatanspor-Hakkarigücü (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Batur)

13.00 Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor (IBB GOB Halit Kıvanç)

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Vefa)

15.00 ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Batur) Galatasaray'ın şikayeti: Ali Koç ve Selahattin Baki adliyede Haberi Görüntüle