Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 13. hafta maçları başlıyor

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 13. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig'de 15, TFF 3. Lig'de 12. hafta maçları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 12. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

