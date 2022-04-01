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Futbolda haftanın programı: Türkiye'deki tüm ligler

Spor Toto Süper Lig'e 31'inci, Spor Toto 1. Lig'e ise 30'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.TFF 2. Lig'de 33'üncü, TFF 3. Lig'de ise 1. ve 3. Grup'ta 29'uncu, 2. Grup'ta ise 32'inci hafta müsabakaları yapılacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 09:23

Futbolda haftanın programı: Türkiye'deki tüm ligler

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG

YARIN

13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)

3 NİSAN PAZAR

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

4 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

SPOR TOTO 1.LİG

BUGÜN

20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

YARIN

13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 NİSAN PAZAR

13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)

16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 2.LİG

BEYAZ GRUP

3 NİSAN PAZAR

12.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Kırşehir Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Ahi)

14.00 Uşakspor-Ankara Demirspor (1 Eylül)

14.00 Pendikspor-Eskişehir (Pendik)

14.00 Akhisarspor-Teco Karacabey Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Isparta 32-Şanlıurfaspor (Isparta Atatürk)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Kırklarelispor (Tarsus İlçe)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Pazarspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

KIRMIZI GRUP

3 NİSAN PAZAR

14.00 Afjet Afyonspor-Serik Belediyespor (Zafer)

14.00 Adıyaman FK-Kahramanmaraşspor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Niğde Anadolu FK-Sivas Belediyespor (Kırşehir Ahi)

14.00 İnegölspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (İnegöl İlçe)

14.00 1461 Trabzon FK-Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Ankaraspor-Çorum FK (Osmanlı)

14.00 Somaspor-Bodrumspor (Soma Atatürk)

14.00 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor-Turgutluspor (Diyarbakır)

14.00 Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor (Van Atatürk)

TFF 3.LİG

1.GRUP

YARIN

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Sancaktepe FK (Bolluca)

14.00 Bergama Belediyespor-Karaman Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

14.00 Fatsa Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Başkent Gözgözler Akademi-Osmaniyespor FK (Polatlı İlçe)

14.00 Formül Erbaaspor-Artvin Hopaspor (Erbaa İlçe)

14.00 Hendekspor-Elazığspor (Hendek Atatürk)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Kahta 02 (Dumlupınar)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Criptoswaps Çatalcaspor (Minareli Çavuş)

3 NİSAN PAZAR

14.00 Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

2.GRUP

3 NİSAN PAZAR

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Siirt İl Özel İdaresi (Darıca İlçe)

14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Şile)

14.00 Bitexen Düzcespor-Bayrampaşa (Düzce 18 Temmuz)

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Yeşiltepe)

14.00 Çarşambaspor-İskenderunspor (Çarşamba Şehir)

14.00 Yomraspor-52 Orduspor FK (Yomra İlçe)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Hacettepe (Dağılgan)

14.00 Kuşadasıspor-Kızılcabölükspor (Özer Türk)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Maltepe Hasan Polat)

3. GRUP

YARIN

14.00 Orduspor 1967-Mardin 1969 (Yeni Ordu)

14.00 Ceyhanspor-Esenler Erokspor (Ceyhan İlçe)

14.00 Çankaya FK-Fethiyespor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İçel İdmanyurdu (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Tepecik Şenol Güneş)

3 NİSAN PAZAR

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor (Faruk Çelik)

14.00 Modafen-Karşıyaka (Alemdağ)

14.00 Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970 (Edirne 25 Kasım)

14.00 Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

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