Futbolda haftanın programı: Türkiye'deki tüm ligler

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



SÜPER LİG

YARIN



13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)



16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)



16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)



3 NİSAN PAZAR



13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)



20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)



4 NİSAN PAZARTESİ



20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

SPOR TOTO 1.LİG

BUGÜN



20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)



YARIN



13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)



13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)



16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



3 NİSAN PAZAR



13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)



16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)



20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)



20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 2.LİG

BEYAZ GRUP



3 NİSAN PAZAR



12.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



14.00 Kırşehir Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Ahi)



14.00 Uşakspor-Ankara Demirspor (1 Eylül)



14.00 Pendikspor-Eskişehir (Pendik)



14.00 Akhisarspor-Teco Karacabey Belediyespor (Spor Toto Akhisar)



14.00 Isparta 32-Şanlıurfaspor (Isparta Atatürk)



14.00 Tarsus İdman Yurdu-Kırklarelispor (Tarsus İlçe)



14.00 Anagold 24Erzincanspor-Pazarspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

KIRMIZI GRUP

3 NİSAN PAZAR

14.00 Afjet Afyonspor-Serik Belediyespor (Zafer)



14.00 Adıyaman FK-Kahramanmaraşspor (Adıyaman Atatürk)



14.00 Niğde Anadolu FK-Sivas Belediyespor (Kırşehir Ahi)



14.00 İnegölspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (İnegöl İlçe)



14.00 1461 Trabzon FK-Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)



14.00 Ankaraspor-Çorum FK (Osmanlı)



14.00 Somaspor-Bodrumspor (Soma Atatürk)



14.00 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Mustafa Kemal Atatürk)



14.00 Diyarbekirspor-Turgutluspor (Diyarbakır)



14.00 Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor (Van Atatürk)

TFF 3.LİG

1.GRUP

YARIN

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Sancaktepe FK (Bolluca)



14.00 Bergama Belediyespor-Karaman Belediyespor (Bergama 14 Eylül)



14.00 Fatsa Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Fatsa İlçe)



14.00 Başkent Gözgözler Akademi-Osmaniyespor FK (Polatlı İlçe)



14.00 Formül Erbaaspor-Artvin Hopaspor (Erbaa İlçe)



14.00 Hendekspor-Elazığspor (Hendek Atatürk)



14.00 Belediye Kütahyaspor-Kahta 02 (Dumlupınar)



14.00 Bursa Yıldırımspor-Criptoswaps Çatalcaspor (Minareli Çavuş)

3 NİSAN PAZAR

14.00 Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

2.GRUP

3 NİSAN PAZAR

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Siirt İl Özel İdaresi (Darıca İlçe)



14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Şile)



14.00 Bitexen Düzcespor-Bayrampaşa (Düzce 18 Temmuz)



14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Yeşiltepe)



14.00 Çarşambaspor-İskenderunspor (Çarşamba Şehir)



14.00 Yomraspor-52 Orduspor FK (Yomra İlçe)



14.00 68 Aksaray Belediyespor-Hacettepe (Dağılgan)



14.00 Kuşadasıspor-Kızılcabölükspor (Özer Türk)



14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Maltepe Hasan Polat)

3. GRUP

YARIN

14.00 Orduspor 1967-Mardin 1969 (Yeni Ordu)



14.00 Ceyhanspor-Esenler Erokspor (Ceyhan İlçe)



14.00 Çankaya FK-Fethiyespor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)



14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İçel İdmanyurdu (Gümüşhane Yenişehir)



14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Tepecik Şenol Güneş)

3 NİSAN PAZAR

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor (Faruk Çelik)



14.00 Modafen-Karşıyaka (Alemdağ)



14.00 Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970 (Edirne 25 Kasım)



14.00 Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

