Futbolda haftanın programı: Süper Lig ve 1. Lig'de hangi maçlar var?

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 31, Trendyol 1. Lig'e 34, Nesine 2. Lig'e 31, Nesine 3. Lig'e ise 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:



TRENDYOL SÜPER LİG



Bugün:

20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)

13 Nisan Pazar:

16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

14 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)



TRENDYOL 1. LİG



Yarın:

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)

13 Nisan Pazar:

13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (Eryaman)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

14 Nisan Pazartesi:

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

20.00 Adanaspor-Erzurumspor (Yeni Adana)

20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)



NESİNE 2. LİG



Beyaz Grup



Yarın:

15.00 Altınordu-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün)

15.00 Sarıyer-1461 Trabzon FK (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 İskenderunspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

15.00 İnegölspor-Altay (İnegöl İlçe)

13 Nisan Pazar:

14.00 Anagold 24Erzincanspor-GMG Kastamonuspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Kırklarelispor-Beykoz Anadoluspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Kepezspor-Batman Petrolspor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Fethiyespor (Ispart Atatürk)



Kırmızı Grup



Yarın:

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Ülkea Nazillispor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Bucaspor 1928-Çimentaş Elazığspor (Yeni Buca)

13 Nisan Pazar:

15.00 Ankara Demirspor-Merkür Jet Erbaaspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi (Soma Atatürk)

15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor (Mersin)

15.00 Giresunspor-Karaman FK (Çotanak)

15.00 Diyarbekirspor-Motolux 68 Aksarayspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

15.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Menemen FK (Serik İsmail Oğan)

15.00 Karacabey Belediyespor-Artı Değer Vanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



NESİNE 3. LİG



- 1. Grup

13 Nisan Pazar:

15.00 Ergene Velimeşespor-Muşspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Tokat Belediye Plevnespor-Anadolu Üniversitesi (Gaziosmanpaşa)

15.00 Düzce Cam Düzcespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Dmall Düzce Şehir)

15.00 Karşıyaka-Silifke Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Belediye Kütahyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Artvin Hopaspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

15.00 23 Elazığ FK-Kırşehirspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Kuşadasıspor-Kemerkent Bulvarspor (Kuşadası Özer Türk)



- 2. Grup

13 Nisan Pazar:

15.00 Etimesgutspor-İnegöl Kafkasspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Tire 2021 FK-T.Metal 1963 Spor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Smart Holding Çayelispor-Fatsa Belediyespor (Çayeli İlçe)

15.00 Yurt Et Amasyaspor-Uşakspor (12 Haziran)

15.00 Muğlaspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Muğla Atatürk)

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silivrsipor (Mardin 21 Kasım)

15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Nevşehir Belediyespor (Alemdağ)



- 3. Grup

13 Nisan Pazar:

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (İBB 100. Yıl)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 1923 Mustafakemalpaşaspor-Viranşehir Belediyespor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)

15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Pazarspor (Sorgun İlçe)

15.00 Bayburt Özel İdarespor-Aliağa Futbol (Bayburt Genç Osman)

15.00 Osmaniyespor FK-Çankayaspor (7 Ocak)

15.00 52 Orduspor-Alanya 1221 Spor (Yeni Ordu)

15.00 Karabük İdmanyurdu-Çorluspor 1947 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



- 4. Grup

13 Nisan Pazar:

15.00 Denizlispor-Mardin 1969 Spor (Denizli Atatürk)

15.00 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-Orduspor 1967 (Turgutlu Yeni Şehir)

15.00 Sebat Gençlikspor-Niğde Belediyesispor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Zonguldakspor-İzmir Çoruhlu FK (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Kırıkkale FK-Bursa Nilüferspor (Başpınar)

15.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Polatlı 1926 Spor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.00 Kolibri Ağrı 1970 Spor-Solwie Enerji Erciyes 38 Spor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Edirnespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Tunca Futbol Sahası)