Futbolda ırkçılığın azami cezası 5 kat arttırıldı
FIFA, futbolda ırkçılığın azami cezasını 5 kat arttırarak 5 milyon İsviçre frangı yani 233 milyon liraya yükseltti.
FIFA, futbolda ırkçılığın azami cezasını 5 kat arttırdı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA Konseyinin ırkçılığa karşı saha içi ve dışında mücadele kapsamında aldığı kararda "Irkçı taciz vakalarında verilebilecek azami ceza önemli ölçüde arttırıldı ve sınır 5 milyon İsviçre frangı olarak belirlendi." denildi.
Futbolda ırkçılığa verilen azami ceza daha önce 1 milyon İsviçre frangıydı.
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