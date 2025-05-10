Futbolda ırkçılığın azami cezası 5 kat arttırıldı

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA Konseyinin ırkçılığa karşı saha içi ve dışında mücadele kapsamında aldığı kararda "Irkçı taciz vakalarında verilebilecek azami ceza önemli ölçüde arttırıldı ve sınır 5 milyon İsviçre frangı olarak belirlendi." denildi.



Futbolda ırkçılığa verilen azami ceza daha önce 1 milyon İsviçre frangıydı.