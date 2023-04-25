Futbolda İtalyan basketbolda İspanyol rüzgarı

Erkekler futbol ve basketbolda mücadele eden İtalya ve İspanya ekipleri, sergiledikleri performansla Avrupa kupalarında son düzlüğe girilirken şampiyonluk iddialarını ortaya koydu.



Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 İtalya ekibi, yarı final aşamasına geldi.



Basketbolda ise çeyrek final aşamasındaki THY Avrupa Ligi ve yarı finallerin oynanacağı Şampiyonlar Ligi ile 7Days Avrupa Kupası'nda 6 İspanya temsilcisi, şampiyonluk şansını korudu.



AVRUPA KUPALARINDAKİ İTALYA TAKIMLARI



İtalya'nın futbol takımları, bu sezon Avrupa kupalarındaki performanslarıyla beğeni topladı.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Milan ve Inter, Avrupa Ligi'nde Juventus ve Roma, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fiorentina son 4 arasına kaldı.



ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ SİNYALİ



Geçmiş yıllarda Avrupa kupalarında birçok başarı elde eden İtalyanlar, futbolda eski günlere dönüş sinyali verdi.



Avrupa'da 1980, 1990 ve 2000'li yıllarda söz sahibi olan İtalya ekipleri, sonrasında düşüşe geçti. 2006'daki Calciopoli skandalının da etkisiyle Avrupa kupalarındaki görkemli senelerinden uzaklaşan İtalyanlar, bu sezonki performanslarıyla eski günleri anımsattı.



İtalyanlar, Şampiyonlar Ligi'nde 1980, 1990 ve 2000'lerde 8 kez zafere ulaştı. Söz konusu dönemlerde Juventus 1984-1985, 1995-1996, Milan 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003, 2006-2007 ve Inter 2009-2010 sezonunda şampiyon oldu. Inter'in şampiyonluğunun ardından Juventus ile iki defa final gören İtalyanlar, 2010'dan bu yana kupayı kazanamadı.



Avrupa Ligi'nde de 1980 ve 1990'lı yıllarda 8 şampiyonluk gören İtalya ekipleri, sonrasında sadece bir kez finale kalabildi. Inter, 2019-2020 sezonundaki söz konusu finalde Sevilla'ya kaybetti. 1988-1989'da Napoli, 1989-1990, 1992-1993'te Juventus, 1990-1991, 1993-1994, 1997-1998'de Inter, 1994-1995, 1998-1999'da ise Parma kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.



Bu sezon ikinci kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'nde geçen yıl mutlu sona ulaşan Roma ise organizasyonun ilk şampiyonu olma unvanını elde etti.

AVRUPA KUPALARINDAKİ İSPANYA TAKIMLARI



İspanya'nın basketbol takımları, Avrupa kupalarında son yıllarda olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayları olarak göze çarptı.

Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja ve Lenovo Tenerife, 7Days Avrupa Kupası'nda Gran Canaria ve Joventut Badalona yarı finale yükseldi, THY Avrupa Ligi'nde ise Barcelona ve Real Madrid çeyrek finale kaldı.



BASKETBOLDA SON YILLARA DAMGA VURDU



İspanyollar, son senelerde Avrupa basketboluna damga vurmayı başardı.

Avrupa Ligi'nde son 10 finalin 6'sında İspanya takımları yer aldı. Bu finallerin ikisinde şampiyon olan Real Madrid, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında kupayı İspanya'ya getirdi.



7Days Avrupa Kupası'ndaki son 15 finalin 10'unda İspanya ekipleri mücadele etti. İspanyollar, söz konusu finallerde 6 şampiyonluk yaşadı. Real Madrid 2006-2007, Joventut Badalona 2007-2008, Unicaja 2016-2017, Valencia 2009-2010, 2013-2014 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 6 sezonluk geçmişinde ise 5 finalde boy gösteren İspanya temsilcileri, 4 defa mutlu sona ulaştı. Lenovo Tenerife 2016-2017 ve 2021-2022, San Pablo Burgos da 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı kazanma başarısı gösterdi. Eski Real Sociedad Başkanı Badiola'ya 10 yıl 8 ay hapis cezası Haberi Görüntüle