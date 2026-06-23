TFF yeni listeyi açıkladı. Futbolda lisanslı kulüp sayısı 29'a çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ) Kulüp Lisans Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi.



Kulüp Lisans Kurulu 21 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı ilk değerlendirmelerinde Süper Lig'den Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor ve Konyaspor; Trendyol 1. Lig'den İstanbulspor, Turkcell Kadın Süper Ligi'nden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına UEFA lisansı vermişti.



Kurul ayrıca Trendyol 1. Lig'den Iğdır FK, Çorum FK ve Manisa FK, Nesine 2. Lig'den Batman Petrolspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, 68 Aksaray Belediyespor ve 1461 Trabzon FK'nın Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.



Lisanslarla ilgili ikinci kez toplanan kurul, Trendyol Süper Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa, Trendyol 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Bodrum Futbol Kulübü, Nesine 2. Lig'den Aliağa Futbol, Muş Spor , Altınordu ve Ankara Demirspor kulüplerine, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek ulusal lisans verdi.

Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için para cezası keserek ikinci bir 30 günlük ek süre tanıdı.



Böylelikle, 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükselmiş oldu.