Futbolda milli mesai. İtalya-Türkiye maçı

ELMAZ: "BİZİM İÇİN FIRSAT"

Bartuğ Elmaz: "Maçlar bizim için kötü geçti, kötü sonuçlar aldık. Futbolda böyle zamanlar oluyor. Nasıl ayağa kalkacağımız önemli. Bu maç bizim için fırsat. Bugün en iyi şekilde mücadele edip bu maçı kazanmak istiyoruz."