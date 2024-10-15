Futbolda Nijerya-Libya krizi: Nijerya Milli Takımı'ndan maça çıkmama kararı

Nijerya Milli Takımı, Libya'da bir havalimanında 19 saat boyunca mahsur kaldı, deplasmanda oynayacakları maçı protesto etti.



Kriz, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri karşılaşması öncesinde yaşandı.



Nijerya kafilesinde yer alan Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel "Sağlık ve güvenlik önlemleri olmadan Libya'da mahsur kaldık." paylaşımını yaptı.



Tedavisi nedeniyle İstanbul'da kalan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, arkadaşlarının yaşadığı mağduriyet nedeniyle Libya'ya tepkisini gösterdi.



Osimhen, "Libya Futbol Federasyonu bizi zayıflatmak için uluslararası bir taktik uyguluyor. Bu durum artık rehin tutulmaktan farksız hale geldi.

Biz suçlu veya tutuklu değiliz. Takımımın ne kadar kötü hissettiğini tahmin edebiliyorum." ifadelerini kullandı.



KRİZ HAVADA BAŞLADI



Kriz Nijerya henüz Libya'ya ulaşmadan havada başladı.



Uçak rotasını değiştirerek maçın oynanacağı Bingazi'den 250 kilometre uzaklıktaki başka bir havalimanına yönlendirildi.



19 saat boyunca burada bekletildi. Nijerya kafilesi 19 saatlik beklemenin ardından özel bir uçakla Libya'dan ayrıldı.



Libya futbol federasyonu ise krizin temelinde herhangi bir kasıt olmadığını, ancak kendilerinin Nijerya'ya geçen hafta konuk olduğu maçta benzer zorluklar yaşadıklarını belirtti.

