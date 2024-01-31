Futbolda transfer rekoru kırıldı: En çok zarar eden 3. ülke Türkiye!

İngiltere 1 milyar dolar 915 milyon dolarla birinci, Suudi Arabistan 953 milyon dolarla ikinci, Türkiye 99 milyon dolarla üçüncü, Amerika Birleşik Devletleri 64 milyon dolarlık zararla dördüncü sırada yer aldı.



Avrupa'nın 4 büyük ligi ise transferde kar etti. Belçika, Fransa, Brezilya ve Arjantin'in kazançla kapattığı 2023'te, Almanya 359 milyon dolar ile birinci, İtalya 264 milyon dolar ile ikinci, Portekiz 253 milyon dolar ile üçüncü, İspanya 247 milyon dolar ile dördüncü, Hollanda ise 211 milyon dolar ile beşinci olarak ticaret dengesinde artıya geçti.



Futbolcuları en çok tercih edilen ülkeler sıralaması ise değişmedi. Dünyada en fazla transferi, Brezilyalı, Arjantinli ve Fransız oyuncular yaptı.