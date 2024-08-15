Futboldan men edilmişti: Newcastle, Tonali'nin dönüş tarihini açıkladı

Geçtiğimiz sezon Milan'dan Newcastle United'a transfer olan Sandro Tonali, yasadışı bahis oynadığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 10 ay futboldan men cezası almıştı.
Premier Lig ekibi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İtalyan futbolcunun 2 hafta sonra sahalara döneceğini açıkladı.
Newcastle'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sandro Tonali, 10 aylık futboldan men cezasının sona ermesiyle birlikte 28 Ağustos Çarşamba günü yeşil sahalara geri dönecek.
🇮🇹 We can announce that Sandro Tonali will return to selection on Wednesday, 28 August following the conclusion of his ten-month ban from competitive football pic.twitter.com/M50U0fkwOQ— Newcastle United FC (@NUFC) August 15, 2024
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