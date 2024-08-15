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Futboldan men edilmişti: Newcastle, Tonali'nin dönüş tarihini açıkladı

Newcastle United, Sandro Tonali'nin yasadışı bahis oynadığı gerekçesiyle aldığı 10 aylık futboldan men cezasının 28 Ağustos'ta sona ereceğini ve İtalyan yıldızın yeşil sahalara geri döneceğini açıkladı.

Futboldan men edilmişti: Newcastle, Tonali'nin dönüş tarihini açıkladı

Geçtiğimiz sezon Milan'dan Newcastle United'a transfer olan Sandro Tonali, yasadışı bahis oynadığı gerekçesiyle İngiltere Federasyonu tarafından 10 ay futboldan men cezası almıştı.

Premier Lig ekibi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İtalyan futbolcunun 2 hafta sonra sahalara döneceğini açıkladı.

Newcastle'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Sandro Tonali, 10 aylık futboldan men cezasının sona ermesiyle birlikte 28 Ağustos Çarşamba günü yeşil sahalara geri dönecek.

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