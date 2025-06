Futbolu bırakıp, hipnoz koçu olan Emre Güral: "Futbolcu danışanlarım var"

Hipnoza ne zamandır ilgi duyuyorsunuz, futbolculuk dönemlerinizde de hipnoz koçluğu yaptığınız oluyor muydu?



Emre Güral: "Futbolculuk zamanımda hipnozu kullanmıyordum çünkü bilmiyordum nasıl uygulandığını... Sadece Yasin Bey'in anlatmasıyla tanışmıştım. Futbolu bıraktıktan sonra "Gel öğren. Kendine, ailene ve İnsanlara çok yardım edebilirsin." dedi. Benim de zaten çok ilgimi çekti ve kendisinden öğrendim. Meslek öğrenir gibi hipnozu öğrendim."



Az önce de belirttiğim gibi futbol camiasındaki isimleri genellikle antrenör ya da yönetici olarak görüyoruz. Siz teknik direktör ya da futbolla ilgili başka bir görevi niçin düşünmediniz?



Emre Güral: Akçıkçası düşünmedim, 4 yaşından beri sadece futbol oynadım ve tabii ki hep hayatımın en büyük parçası olarak kalacak. Futbolda yaşadığım her an için çok da minnettarım. Ama hayatta daha çok şey olduğunu ve iş yapmak istediğimi fark ettim. Sonra ilk olarak Dubai'de yatırım yaparken, bir arkadaşım ile emlak yatırım şirketi kurduk ve başarılı ilerliyor. Bizim üzerimizden Dubai'de yatırım yapan birçok yatırımcı oldu ve her gün büyüyoruz. Oğlum futbolu çok seviyor ve ben de talep üzerine bir akademi kurdum, onu da ayrıca yönetiyorum. Bazen antrenman da yaptırıyorum genç yeteneklere... Yani sürekli iş peşinde koşuyorum. Sadece hipnoz veya yaşam koçluğu değil ama bu işe daha çok ağırlık verdim. İnsanlara yardım edebildiğim için çok da mutluyum.



Danışanlarınız arasında futbol dünyasından isimler oluyor mu?



Emre Güral: "Evet var ama burada isim söylemek doğru olmaz. Futbolda da hayatta olduğu gibi bilinçaltımız çok önemli. O stres, baskı, negatif anlar ile üst düzey performans göstermek zor olabilir. İnsan kendini bloke edebilir. Ancak hipnoz ve mental çalışmalar ile çok daha üst düzey performans sergiliyebiliyorlar."