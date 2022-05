Futbolu bırakıyor mu? Arda Turan'dan duygusal açıklama

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Arda Turan, kariyeriyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.



GS TV'ye açıklamalarda bulunan Arda Turan, futbolcuların da insan olduğunu ve ellerinden geleni yaptığını belirterek, "İnsanların ailelerini, çocuklarını veya maddi durumu düşünmeleri Galatasaray'ı daha az sevdiği anlamına hiçbir zaman gelmez. Ben tam tersini yaptım. Benim önceliğim hep Galatasaray oldu." dedi.



"Futbolu bırakıyor muyum bırakmıyor muyum bilmiyorum." diyen Arda, "Eşim de bana sordu, 'Oturup konuşacağız.' dedim. Belki bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur. Geriye dönüp baktığımda, Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına, herkese sonuna kadar hakkımı helal ediyorum. Çünkü üzüntüsüyle, sıkıntısıyla zor bir yolculuktu ama çok güzeldi. " ifadelerini kullandı.



Galatasaraylı olduğunu ve her zaman bunu gösterdiğini anlatan Arda, "İnsanlar benim Galatasaraylılığımı anlatmama izin vermesinler. Böyle bir şeye gerek yok. Ben Galatasaraylıyım ve hayatım boyunca her davranışımda bunu gösterdim." diye konuştu.



Kendisi için veda yapılmamasına sevindiğini vurgulayan Arda, "Çünkü buna dayanamayabilirdim. Özel bir şey olsun da istemedim." şeklinde görüş belirtti.



Arda, 1999 yılında Galatasaray kapısından içeri girdiğini hatırlatarak, "Bugün 2022'deyiz. Aradan geçen onca senedir ben Galatasaray'dan hiç ayrılmadım. Gittiğimde de Galatasaray'ın transferiyle ilgili başkalarıyla görüştüm. Galatasaray birini düşünüyorsa, o oyuncuyla konuştum. Galatasaray altyapısındaki maçı takip ettim. Kendimi bildim bileli Galatasaray'da olduğum için, 1999-2022 çok uzun bir süre. Geçen bu zaman muhteşem bir süreç." açıklamasını yaptı.



Arda Turan eşi ve çocuklarıyla

"HER ZAMAN GALATASARAY'A HİZMET EDECEĞİZ"



Florya'ya vedalaşmak için gitmediğini aktaran Arda, "Gerçekten dayanamam. Çocuklara dayanabilirim ama personele dayanamayabilirim. Benim için çok kıymetliler. Altyapıdaki oyunculara dayanamayabilirim. Her zaman Galatasaraylıyız, her zaman Galatasaray'a hizmet edeceğiz. Galatasaray'ı dışarıdan sevmek de bir hizmettir." şeklinde konuştu.



Altyapıdaki oyuncularla ilgilenmesi ve maçlarını izlemesi hakkındaki soruya Arda, "Altyapıda çocukların yalnız olmadığını hissettirmek istiyorum. Galatasaray altyapısındaki her oyucu çok kıymetlidir. Galatasaray A takımının, profesyonel futbol takımının gözü sizin üzerinizdedir. 'Her an buraya (A takıma) gelebilirsiniz.' diye anlatmak için oraya gidiyorum. Kendim de oraya gittiğimde duygusallaşıyorum. Çünkü Galatasaray altyapısında oynadığım dönemleri çok severim. Hem eğlenceli hem mutlu hem de inanılmaz başarılı dönemlerdi." yanıtını verdi.

TEKNİK DİREKTÖR OLMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?



Futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik direktör olmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgi Arda, "Bir gün oynadığım takımların başına geçmek isterim." ifadesini kullandı.



KARİYERİNDE UNUTAMADIĞI MAÇLAR?



En sevindiğim eski Ali Sami Yen de 1-0 kazandığımız Fenerbahçe derbisi olabilir. 1-0'lık beyaz formayla Nonda'nın attığı gol var. O maça çok sevinmiştim. Taraftar olarak UEFA Kupası'nı kazanmamıza çok sevinmiştim. Taraftar olarak kesin En'im o dur. Her Galatasaraylı için UEFA kupasını kazanmak çok önemlidir, bir de ben 12 yaşında çocuktum.



Sivas'ta uçaktan dönerken çok mutluydum, 3 gol atıp hat-trick yapmıştım. Ve geçen seneki Kadıköy deplasmanı... Açıkçası o maçı kazandığımızda şampiyon olacağımızı düşünüyordum. Kazandık ama maalesef bir golle şampiyonluğu kaybettik ve bence çok dramatik şekilde kaybettik. Ama Kadıköy galibiyeti benim için çok güzel bir anı oldu, hatta kariyerimdeki önemli formalar arasına o formayı koydum. Benim için çok önemliydi.



ATLETİCO MADRID VE BARCELONA'DA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK NELER HİSSETTİRDİ?



Açıkçası şunu söylemek lazım Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak için bile insanlar ne kadar zorlanıyorlar. Hayatta bir kupa kazanmak bile ne kadar zor. O kupaların içindeyken bunu anlamıyorsun tabi. Ülkemi temsil etmek, bu başarılarla, Türk bayrağıyla oraya çıkabilmek çok önemliydi. Açıkçası hep hakkını verdim finallerin. Yani finallerde asist yaptım, önemli işler yaptım. Şu çok güzel bir şey, keşkesi olmayan finaller yaşadım. Geçen gün bir yerde gördüm pişman olmaya zaman yoktu diyor. Kariyerim o kadar hızlı ve çabuktu ki. Bir sürü maç vardı. Bir sürü heyecan. 3 günde bir konsantre olmaya çalışıyorsun...



GALATASARAY'A SON GELİŞİNİZDE ÇIKTIĞINIZ ANTRENMANDA NELER HİSSETTİN?



Son gelişimde aslında antrenmandan önceki gece çok duygusaldı formayla, çünkü geliş sürecim çok sıkıntılı olmuştu. 6 ay beklemek zorunda kalmıştım. Hiç ayrılmamış gibiydim aslında öyle hissettim. Florya benim kalbime hiçbir zaman uzak değildir. Yani şimdi çıksam 50 sene sonra girsem yine öyle hissederim. Florya ile ilgili hislerim hep öyle. Çünkü biz oyuncuyken yani futbolculuğumda hep öyle oldu. Florya'yı biz hiç antrenman yeri olarak görmedik. Yani antrenmana gidip de 12, 24, 36, 48 saat çıkmadığım zamanlar oldu. Oradan basketbolun oraya gideriz altyapıya gideriz. Galatasaraylılığın branşı olmaz bizde, her branşta desteklerim. Florya'ya geldiğimde dediğim gibi heyecanlıydım ama hiç uzak değildim.

GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ



Galatasaray taraftarlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Arda, "Beraber yaşadıklarımız için, beni bütün yolculuğumda destekledikleri için sonsuz teşekkür ederim. Hepsine hakkım helaldir. Sağ olsunlar beni hep tribünlerde desteklediler. Biliyorum ki kızdıkları zaman da beni çok sevdiklerindendi. Açıkçası muhteşem günler yaşadık. Seslerinin dolu dolu geldiği, en özel oyunculardan biri olduğumu biliyorum. Çünkü hep bunu hissetmişimdir. Onlarla her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim." diyerek sözlerini tamamladı.