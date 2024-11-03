Futbolun kayıp imparatoru: Adriano, alkol ve depresyonla boğuşuyor

Brezilya Milli Takımı ve Inter'in eski efsanevi forveti Adriano, Brezilya sokaklarında elinde alkolle yalınayak, futbol oynadığı günlerden eser kalmamış bir halde görüntülendi.

Bir zamanlar Brezilya'da Ronaldo Nazario'nun halefi olarak görülen Adriano'nun kariyeri hiçbir zaman potansiyelinin vaat ettiği zirvelere ulaşamadı.

Her ne kadar 2006 Dünya Kupası'nda Brezilya adına oynamış ve Inter'in dört Serie A şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmuş olsa da, Adriano'nun hayatı babasının ölümüyle ne yazık ki altüst oldu.

Bu durumun da İtalya'da geçirdiği süre boyunca alkol ve depresyonla mücadele etmesine neden olduğu kaydedildi.

İşte Adriano'nun görenleri şaşkına çeviren görüntüleri: