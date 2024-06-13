Gabriel Paulista, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen tecrübeli oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.
Beşiktaş tişörtü giyerek havalimanından çıkan 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, basın mensuplarına kartal hareketi yaparak poz verdi.
Paulista, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.
GABRIEL PAULISTA KİMDİR?
Futbol kariyerine Taboao Serra'da başlayan Gabriel Paulista, sonrasında Vitoria'da forma giydi.
Vitoria'dan Villareal'e imza atan ve ardından Arsenal'a transfer olan Brezilyalı stoper, 2017'de Valencia'yla anlaşarak tekrar La Liga'ya döndü.
2023/24 sezonunun ara transfer döneminde Atletico Madrid'e imza atan Paulista, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.
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