Gabriel Sara kimdir? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gabriel Sara kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Gabriel Sara, 26 Haziran 1999 yılında dünyaya geldi. EFL Championship kulübü Norwich City'te orta saha oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı profesyonel futbolcudur. Sara, Sao Paulo'da ofansif orta saha oyuncusu olarak görev yapmıştır.



Sao Paulo formasıyla ilk maçına 3 Aralık 2017'de Brezilya Şampiyonası'nda Bahia ile 1-1 berabere kaldıkları maçta çıktı. Gabriel Sara, 2022 yılında Sao Paulo'dan ayrıldı. Kulüpte geçirdiği süre boyunca 120 maçta oynadı ve 17 gol attı.



15 Temmuz 2022'de, EFL Championship kulübü Norwich City, Sara için Sao Paulo ile 6 milyon euro transfer ücreti artı ek ödemeler konusunda anlaştı ve oyuncu 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.



Gabriel Sara, Norwich formasıyla ilk maçına 6 Ağustos 2022'de Wigan Athletic ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, sakatlanan Max Aarons'un yerine oyuna girerek çıktı. Norwich adına ilk golünü Preston North End'e karşı 3-2 kaybettikleri maçta attı ve üç hafta sonra Carrow Road'da Stoke City'e karşı 3-1 kazandıkları maçta tekrar gol attı.



Gabriel Sara, 14 Şubat 2023'te Hull City'ye karşı 3-1 kazandıkları maçta yine gol attı ve ardından Canaries'in Cardiff City'ye karşı 2-0 kazandıkları maçta ve play-off kovalayan Millwall'a karşı deplasmanda 3-2 kazandıkları maçta galibiyet golünü kaydederek üst üste iki maçta gol attı.



2023–24 sezonunun ilk ayında bir gol ve iki asist yapan Sara, Ağustos ayı için EFL Championship Ayın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.