Gabriel Sara. "Zaman uçup gidiyor. Galatasaray'da daha bir çok maça çıkacağım"

Galatasaray ile Konyaspor deplasmanında 100. maçına çıkan Gabriel Sara'ya Amedspor mücadelesi öncesi Başkan Dursun Özbek tarafından plaket verildi. Gabriel Sara karşılaşma sonrası şunları söyledi:

"Açıkçası iyi bir maç oldu diyebilirim. İlk yarı daha iyiydi. Galip gelmek iyi bir şey. 90. dakikada gol yemek gibi şeyler olmaz. Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde hücum edersek şampiyonluk için en büyük aday oluruz.

100 maç çok baktığınızda. Zaman nasıl uçuyor fark edemiyorsunuz. Bu kulübe çok müteşekkirim. Umarım Galatasaray'da daha birçok maça çıkacağım."