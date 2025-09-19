Galaatasaray'da 16 maçlık seri sona erdi
Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, 16 maç sonra kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, bir serinin de sonuna geldi.
Galatasaray'ın resmi kulvarlardaki 16 maçlık galibiyet serisi bitti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde son yenilgisini geçen sezon yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 13 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası müsabakasını kazandı.
AVRUPA'DA 4 YIL SONRA 5 GOL YEDİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında yaklaşık 4 yıl aradan sonra kalesinde bir maçta 5 gol birden gördü.
Son olarak 21 Temmuz 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bin 520 gün sonra aynı skorla mağlup oldu.
DEVLER LİGİ'NDE SON 18 MAÇTA 1 GALİBİYET
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.
- Etiketler :
- Şampiyonlar Ligi
- Eintracht Frankfurt
- Galatasaray