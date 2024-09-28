Galasaray'da Osimhen oyuna devam edemedi
Galatasaray'da arka adalesinde sertlik hisseden Victor Osimhen, Kasımpaşa mücadelesinin ikinci yarısının başında riske edilmemek için oyundan alındı.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 20 ve 28. dakikalarında 2 gol kaydeden Victor Osimhen, 45. dakikada yaşadığı sakatlıktan dolayı yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.
Arka adalesinde sertlik hisseden Nijeryalı golcü, ikinci yarının başında riske edilmemek için oyundan alındı.
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