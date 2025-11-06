Galatasaray, 10 maçlık kötü seriyi Ajax maçıyla kırdı

06.11.2025 02:08

Galatasaray, 10 maçlık kötü seriyi Ajax maçıyla kırdı
Galatasaray, Ajax maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki bir deplasmanda 10 maç sonra sahadan galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda'da da Ajax ile mücadele etti.

 

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

 

Aslan bu sonuçla Avrupa kupalarında dış sahadaki kötü serisini sonlandırırdı ve 10 maç sonra galibiyet aldı.

 

Galatasaray son olarak 3 Ekim 2023 tarihinde deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 3-2'lik skorla yenmişti.

