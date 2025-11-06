Galatasaray, 10 maçlık kötü seriyi Ajax maçıyla kırdı
06.11.2025 02:08
Anadolu Ajansı
İHA
Galatasaray, Ajax maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki bir deplasmanda 10 maç sonra sahadan galip ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda'da da Ajax ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Aslan bu sonuçla Avrupa kupalarında dış sahadaki kötü serisini sonlandırırdı ve 10 maç sonra galibiyet aldı.
Galatasaray son olarak 3 Ekim 2023 tarihinde deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 3-2'lik skorla yenmişti.