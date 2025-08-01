Galatasaray, 13 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle alıyor: 6 milyon TL

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sol kanat Mustafa Duru ve kaleci Arda Yılmaz'ın ardından Galatasaray'a bir futbolcu daha göndermeye hazırlanıyor.

İzmir temsilcisinde geçen sezon U14 takımında forma giyen 13 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Özyurt'un da sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı öğrenildi.

Bu transferle Altınordu uzun zaman sonra A takımda yer almayan bir oyuncudan bonservis bedeli kazanacak.

