Galatasaray, 178 iç saha maçı sonrası bir ilki yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında 21. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

10 YIL SONRA İLK

Bu sonuçla birlikte şampiyonluk kutlamaları son haftaya kalan Galatasaray'da 10 sezon sonra bir ilk yaşandı.

Sarı-kırmızılılar 2014-15 sezonundan bu yana çıktığı 178 iç saha maçı arasında isabetli şut çekemeden tamamladığı ilk karşılaşmayı Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

Galatasaray Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'a konuk olacak.