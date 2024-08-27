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Galatasaray 2 ayrılığı duyurdu

Galatasaray, Eren Aydın ve Siraçhan Nas'ın sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray 2 ayrılığı duyurdu
Galatasaray yönetiminden Young Boys maçı için dev prim kararı

Galatasaray yönetiminden Young Boys maçı için dev prim kararı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 'dan Eren Aydın ve Siraçhan Nas'ın kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Eren Aydın ve Siraçhan Nas'ın, Boluspor Kulübü'ne 2024-2025 sezonu sonuna dek geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

BOLUSPOR TRANSFERLERİ AÇIKLADI

Boluspor'dan yapılan açıklamada ise Eren Aydın ve Siraçhan Nas'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Her iki da Boluspor'un bugünkü antrenmanında yer aldı.

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