Galatasaray 2 önemli eksikle deplasmanda: Başakşehir maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez ile Wilfred Singo forma giyemeyecek.
Galatasaray, zirvedeki puan farkını korumanın peşinde. Okan Buruk'un ekibi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.
Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde liderlik koltuğunda.
2 ÖNEMLİ EKSİK
Galatasaray'da Davinson Sanchez kart cezası, Wilfred Singo ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ligde oynadığı 7 mücadelenin sadece 1'ini kazanırken 3'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik turuncu lacivertliler, 6 puanla 13. sırada.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
MUHTEMEL 11
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış ve Icardi.
