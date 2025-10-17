Galatasaray 2 önemli eksikle deplasmanda: Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, zirvedeki puan farkını korumanın peşinde. Okan Buruk'un ekibi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.



Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde liderlik koltuğunda.

2 ÖNEMLİ EKSİK



Galatasaray'da Davinson Sanchez kart cezası, Wilfred Singo ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ligde oynadığı 7 mücadelenin sadece 1'ini kazanırken 3'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik turuncu lacivertliler, 6 puanla 13. sırada.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış ve Icardi.

