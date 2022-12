Galatasaray 2022'yi lider bitirdi

Son dakika haberi! Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.



50. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

TARTIŞMALI POZİSYON

Dia Saba'nın ortasında altıpasa yakın noktada savunmadan seken topu önünde bulan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti ama hakem VAR kararıyla golü iptal etti.



62. dakikada Oliveria'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.



66. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı içi sağ çizgiden içeriye gönderdiği meşin yuvarlak Yatabare'nin önünden geçerek taca çıktı.



80. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Dia Saba'nın orta alana yakın noktadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın sağından topu ağlara gönderdi: 1-1



84. dakikada Van Aanholt'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.



89. dakikada Barış Alper Yımaz'ın sağ kanattan ortasında top savunmadan sekerek kornere çıktı.



90+5. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray yarı sahasından uzun gönderdiği topla defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2



Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

BURUK'TAN AÇIKLAMA

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yeni yıla lider girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zeminin her iki takımı da zorladığını belirtti.



Sivasspor'un da zaman zaman zeminle mücadele ettiğine dikkati çeken Buruk, "Biraz daha uzun topu kullanan takım olduğu için rakibimize biraz daha avantaj oldu. Maçın geneline baktığımız zaman iki taraf da birbirini bekledi, zorladı. Seyir zevki çok yüksek bir maç olmasa da heyecanlı bir karşılaşma oldu." dedi.



Karşılaşmada 1-0 öne geçtikten sonra 2. gol şansı yakaladıklarını ama bunu değerlendiremediklerini anlatan Buruk, "1-1 sonrası oyuncu değişiklikleriyle rakibin üzerine gittik ve uzun topla 2. golü bulduk. Böyle bir zeminin üzerinde oynayıp maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Lider olarak lige girdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.



"HER İKİ TAKIM DA HAKEM KARARLARINDAN MEMNUN DEĞİLDİ"



Maç içerisinde pozisyonlar olduğunu aktaran Buruk, "İkinci gol için ofsayt kararı verildiğini öğrendik. Birincisi için de ofsayt kararı verildiğini öğrendik, çok net bir şekilde görmedik. Birinci yediğimiz sayılmayan gol öncesi de aslında oyuncumuz yerde yatarken hakemin de maçı durdurması ve Oliveria'ya sarı kart gösterip cezalı duruma düşürmesi de enteresandı. Genel olarak her iki takım da hakem kararlarından mutlu değildi." ifadelerini kullandı.



"HAKEMİN KARARI UZUN BİR SÜRE KONUŞULDU"



Hakem kararının her iki takımı da mutsuz ettiğini söyleyen Buruk, şunları kaydetti:



"Sayılmayan birinci gol öncesi de oyuncum yerde yatarken, top dışarı giderken maçı durdurması gerekiyordu. Sahaya tedavi için sağlık ekibi çağırması gerekiyordu ama diğer oyuncumun hareketine bir anda sarı kart verdi. Bir atış verdi, o atışta geldi gol oldu. Hakemin de oradaki bir hatası bir pozisyon yarattı. Net olarak pozisyonu görmedim, seyretmedim. Genel olarak insanlar ne olduğunu anlayamadıklarını söylüyorlar. Hakemin kararı uzun bir süre konuşuldu. Ofsayt olarak biliyorum ama net olarak bir görüşüm yok. Bununla ilgili objektif olarak konuşuyorum. Aynı şey belki bizim başımıza gelse ben de aynı şeyi söylerdim. Burada ne oldu, ne verildi bu net olarak belli olsun. Herkes aynı tepkiyi verirdi. O yüzden net olarak açıkçası ben de ofsayt kararı verildiğini öğrendim. Benim bildiğim bir ofsayt kararı çıktı diye biliyorum, net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu pozisyon öncesinde de hakemin bizim aleyhimize yanlış bir sarı kartla faul yaratmasını da aynı şekilde objektif olarak ortaya koymak gerekir."



"OFSAYT KARARI DİREK HAKEMDEN DUYDUĞUM BİR ŞEY DEĞİL"



Buruk, Sivasspor'un iptal edilen golünün gerekçesinin ofsayt olduğunun söylendiğini belirterek, "İdari ekibimden biri ofsayt olabileceğini söyledi. Federasyon başkanı ve Merkez Hakem Kurulu bununla ilgili konuşacak. Ofsayt olduğunu duydum, direkt hakemden duyduğum bir şey değil. Bizim idarecilerimizden birinden duyduğum bir şey. O pozisyonda uzun bir inceleme oldu. Benim de tahminim ofsayt kararı verildi." değerlendirmesinde bulundu.



Buruk, karşılaşmanın normal süresinin üzerine bir uzatma devresi oynandığını da aktararak, "Maçlar 105 dakikaya çıktı. Biz de kulübede plan yaparken artık bunu planlıyoruz. Yani belki beşinci değişikliği yapıyorsunuz her zaman risk olur. Bunları da hesaplıyoruz, hepimize uzun geliyor, oyuncuya da uzun geliyor. Belki ekstra bir yorgunluk da oluyor onlar için. Ama böyle bir karar alındı, herkes için aynı şey uygulanıyor." diye konuştu.