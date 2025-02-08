Galatasaray, 2024/25 sezonu özel formasını tanıttı

Galatasaray futbol takımları için özel forma hazırlandı.

‘İçindeki Aslanı Ortaya Çıkar’ sloganıyla tanıtılan ve PUMA'nın tasarladığı özel forma, siyah zemin üzerine işlenen ikonik aslan detayıyla dikkat çekiyor.

Sezonun geri kalanında bazı maçlarda giyilecek olan formanın tanıtım filminde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Meltem Yıldızhan ve Ayşe Cora yer aldı.