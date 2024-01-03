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Galatasaray 21 günde 7 maça çıkacak

Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip 21 günde Türkiye Kupası ve Süper Lig'le birlikte toplam 7 maç yapacak.

Galatasaray 21 günde 7 maça çıkacak

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Süper Lig'e verilen aranın ardından 'ı zorlu fikstür bekliyor. 

Sarı-kırmızılılar 21 günde 7 maça çıkacak.

7 Ocak'ta Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayacak olan , 21 günlük periyotta 5 iç saha 3 deplasman yapacak.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

7 Ocak: Galatasaray-Konyaspor (Süper Lig)

11 Ocak: Sivasspor-Galatasaray (Süper Lig)

15 Ocak: Galatasaray-Kayserispor (Süper Lig)

18 Ocak: Galatasaray-Ümraniyespor (Türkiye Kupası)

21-22 Ocak: Trabzonspor-Galatasaray (Süper Lig)

24-25 Ocak: Galatasaray-İstanbulspor (Süper Lig)

27-28 Ocak: Galatasaray-Gaziantep FK (Süper Lig)

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