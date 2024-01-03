Galatasaray 21 günde 7 maça çıkacak

Süper Lig'e verilen aranın ardından Galatasaray'ı zorlu fikstür bekliyor.
Sarı-kırmızılılar 21 günde 7 maça çıkacak.
7 Ocak'ta Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, 21 günlük periyotta 5 iç saha 3 deplasman yapacak.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
7 Ocak: Galatasaray-Konyaspor (Süper Lig)
11 Ocak: Sivasspor-Galatasaray (Süper Lig)
15 Ocak: Galatasaray-Kayserispor (Süper Lig)
18 Ocak: Galatasaray-Ümraniyespor (Türkiye Kupası)
21-22 Ocak: Trabzonspor-Galatasaray (Süper Lig)
24-25 Ocak: Galatasaray-İstanbulspor (Süper Lig)
27-28 Ocak: Galatasaray-Gaziantep FK (Süper Lig)
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