Galatasaray 3-1 kazandı, zirvede fark 4'e çıktı

Galatasaray hem yara sarmaya, hem de zirvede 4 puanlık farkı koruma hedefiyle İzmir deplasmanına çıktı.

Trabzonspor'a yenilen sarı kırmızılılar erteleme maçında Göztepe'ye konuk oldu.

Maç öncesi hayatını kaybeden A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetti. Maçı Galatasaray Lemina, İlkay ve Barış'ın golleriyle 3-1 kazandı. Sarı kırmızılılar bu skorla puanını 67 yaptı.

Maça kaptan olarak başlayan ve ilk golü atan Barış Alper, bu sezon ligde forvet olarak oynadığı 5 maçta 8 gole etki etti.



OKAN BURUK'TAN ROTASYON



Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11’inde 6 değişiklik yaptı. Cezalı Abdülkerim yerine Boey forma giyerken, Trabzonspor maçında sağ bekte görev yapan Singo stopere çekildi.

Sol bekte Jacobs’un yerine Eren’e forma veren Buruk, orta sahada Torreira yerine İlkay’ı tercih etti. Yunus, Lang ve Icardi’yi de yedek soyunduran Buruk, cezası biten Sane, Asprilla ve Sallai’yle maça başladı.

İlk 11’de büyük rotasyona giden Okan Buruk, Osimhen’in sakatlığının ardından forma giyen ve performansı eleştirilen Icardi’nin yerine ileri uçta Barış Alper’e şans tanıdı. Barış, Abdülkerim ve Icardi’nin yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı.

Galatasaray’da İlkay Gündoğan 5 maçın ardından ilk 11’e dönerken, ara transferde alınan Asprilla da ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11’de başladı.