Galatasaray 3-1 kazandı, zirvede fark 4'e çıktı

08.04.2026 18:47

Son Güncelleme: 08.04.2026 22:08

Anadolu Ajansı

Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, Göztepe deplasmanında 3-1 kazandı ve zirvede fark yeniden 4'e çıktı. İşte maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray hem yara sarmaya, hem de zirvede 4 puanlık farkı koruma hedefiyle İzmir deplasmanına çıktı.

 

Trabzonspor'a yenilen sarı kırmızılılar erteleme maçında Göztepe'ye konuk oldu.

 

Maç öncesi hayatını kaybeden A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

 

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetti. Maçı Galatasaray Lemina, İlkay ve Barış'ın golleriyle 3-1 kazandı. Sarı kırmızılılar bu skorla puanını 67 yaptı.

 

Maça kaptan olarak başlayan ve ilk golü atan Barış Alper, bu sezon ligde forvet olarak oynadığı 5 maçta 8 gole etki etti.

OKAN BURUK'TAN ROTASYON

Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11’inde 6 değişiklik yaptı. Cezalı Abdülkerim yerine Boey forma giyerken, Trabzonspor maçında sağ bekte görev yapan Singo stopere çekildi. 

 

Sol bekte Jacobs’un yerine Eren’e forma veren Buruk, orta sahada Torreira yerine İlkay’ı tercih etti. Yunus, Lang ve Icardi’yi de yedek soyunduran Buruk, cezası biten Sane, Asprilla ve Sallai’yle maça başladı.

 

İlk 11’de büyük rotasyona giden Okan Buruk, Osimhen’in sakatlığının ardından forma giyen ve performansı eleştirilen Icardi’nin yerine ileri uçta Barış Alper’e şans tanıdı. Barış, Abdülkerim ve Icardi’nin yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. 

 

Galatasaray’da İlkay Gündoğan 5 maçın ardından ilk 11’e dönerken, ara transferde alınan Asprilla da ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

21:57
3 PUAN GALATASARAY'IN
Galatasaray, Göztepe deplasmanında 3-1 kazandı ve zirvede fark yeniden 4'e çıktı.
21:56
BURUK'A KART ÇIKTI
Hakem Alper Akarsu, Okan Buruk'a sarı kart gösterdi
Anadolu Ajansı
21:38
LEMİNA İLE SKOR 3-1'YE GELDİ
Galatasaray farkı bir kez daha ikiye çıkardı. Lemina'nın golüyle skor 3-1 oldu. Lemina'ya gol pasını veren Sara asistle dönmüş olduç
Anadolu Ajansı
21:13
İKİNCİ DEVRE
Maçın ikinci yarısında gol erken geldi. Ev sahibi Göztepe, 50. dakikada Juan'ın golüyle farkı 1'e indirdi.
Anadolu Ajansı
20:50
İLK YARI SONA ERDİ: 2-0
Göztepe-Galatasaray maçının ilk yarısı 2-0 tamamlandı.
Anadolu Ajansı
20:21
FARK 2'YE ÇIKTI
Sarı kırmızılılarda İlkay'ın vuruşu savunmaya çarparak ağlara gitti. Galatasaray bu golle 19. dakikada skoru 2-0 yaptı.
Anadolu Ajansı
20:00
MAÇ GOLLE BAŞLADI
Göztepe-Galatasaray maçı golle başladı. Maçın henüz 5. dakikasında Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
Anadolu Ajansı
20:00
LUCESCU UNUTULMADI
Galatasaraylı futbolcular sahaya Lucescu için, “Seni unutmayacağız” pankartıyla çıktı.
Anadolu Ajansı
19:35
BURUK: BARIŞ'IN HIZI VE HAREKETLİLİĞİ ÖNEMLİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi başlayacak, devam edecek, iyi bitirecek bir kadroya sahibiz. Barış'ın hızı ve hareketliliği önemli. Son maç ön alan baskısı yapmadılar ama geçen seneye bakınca yüzde yüz çıktılar, geçen hafta kendi sahalarında beklediler. Oyunun gidişatına göre göreceğiz. Top bizdeyken sahaya doğru yayılamamamız, güvenli olmamamız Trabzon'da kötü sonuca neden oldu. Top kaybı yapmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
IHA
19:30
STOİLOV: TÜM SENARYOLARA HAZIRLANDIK
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, "Zor bir maç bizi bekliyor. Stattaki atmosfer çok güzel. Galatasaray dinamik bir takım. Rakibe değil, kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Kazanmak istiyoruz. Galatasaray kadrosunda değişiklikler bekliyorduk. Tüm senaryolara hazırlandık. Şimdi sahada gösterme zamanı." dedi.
Anadolu Ajansı
18:50
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Taha, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Janderson, Juan Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay, Lemina, Asprilla, Sane, Sallai, Barış.
Anadolu Ajansı