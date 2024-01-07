Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Mücadelenin 63. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti.

89. dakikada ise Wilfred Zaha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirirken, mücadelenin uzatmalarında 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı yeniden topu ağlarla buluşturarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 47'ye çıkartarak 2. sırada zirve takibini sürdürdü.

Konyaspor ise 18 puanla 16. sırada yer aldı.

ABDÜLKERİM AHMET ÇALIK'I ANDI

Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor'a attığı golden sonra 'Kalbimizdesin Ahmet Çalık' tişörtü açtı.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA GOL ATAN SAVUNMACI

2020/21'den bu yana Süper Lig'de 13 gol atarak en fazla gol atan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı oldu.