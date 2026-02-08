Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

Osimhen, Süper Lig'de son 5 maçta 7 gole etki etti. Osimhen, Galatasaray kariyerindeki 52. golü atarak Bafétimbi Gomis'i geçti ve kulüp tarihinin tüm zamanlarda en skorer dördüncü yabancı oyuncusu oldu.

73 - Mauro Icardi

72 - Gheorghe Hagi

61 - Milan Baros

52 - Victor Osimhen

51 - Bafétimbi Gomis



Sakatlığı devam eden Sane ile cezalı Lemina ise oynayamadı.



Maç sonucu: Çaykur Rizespor 0 - Galatasaray 3



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



10' Gabriel Sara, sert şutunda üst direğe takıldı



19' Barış Alper'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti, Yeni transfer Noa Lang takımdaki ilk asistini yaptı



45' Osimhen sarı kartı gördü



İKİNCİ DEVRE



48' Noa Lang'ın şutu direkten döndü



62' Yunus Akgün'ün golüyle fark 2'ye çıktı



73' Osimhen'in golüyle fark 3'e çıktı: 3-0



82' Mauro Icardi'nin sert şutunda top üçüncü kez direkten döndü



90' Maç sona erdi