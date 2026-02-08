Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı
Barış Alper maçın ilk golünü attı

Süper Lig lideri Galatasaray, 21. haftada Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçı 3-0 kazandı. Galatasaray'ın üç topu direkten döndü.

Maçı Galatasaray 3-0 kazanarak puanını 52 yaptı. Goller Osimhen, Yunus ve Barış Alper'den geldi.

Osimhen, Süper Lig'de son 5 maçta 7 gole etki etti. Osimhen, Galatasaray kariyerindeki 52. golü atarak Bafétimbi Gomis'i geçti ve kulüp tarihinin tüm zamanlarda en skorer dördüncü yabancı oyuncusu oldu.

 

73 - Mauro Icardi

 

72 - Gheorghe Hagi

 

61 - Milan Baros

 

52 - Victor Osimhen

 

51 - Bafétimbi Gomis
 

Sakatlığı devam eden Sane ile cezalı Lemina ise oynayamadı.

Maç sonucu: Çaykur Rizespor 0 - Galatasaray 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

10' Gabriel Sara, sert şutunda üst direğe takıldı

19' Barış Alper'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti, Yeni transfer Noa Lang takımdaki ilk asistini yaptı

45' Osimhen sarı kartı gördü


İKİNCİ DEVRE

48' Noa Lang'ın şutu direkten döndü

62' Yunus Akgün'ün golüyle fark 2'ye çıktı

73' Osimhen'in golüyle fark 3'e çıktı: 3-0

82' Mauro Icardi'nin sert şutunda top üçüncü kez direkten döndü

90' Maç sona erdi

 

Osimhen şut atıyor

İLK 11'LER

 

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila Mocsi, Casper Hojer, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe

 

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen

Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı