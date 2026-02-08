Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı
08.02.2026 15:49
Son Güncelleme: 08.02.2026 19:33
Barış Alper maçın ilk golünü attı
Süper Lig lideri Galatasaray, 21. haftada Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçı 3-0 kazandı. Galatasaray'ın üç topu direkten döndü.
Süper Lig lideri Galatasaray, 21. haftada Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği maç Çaykur Didi stadında oynandı.
Maçı Galatasaray 3-0 kazanarak puanını 52 yaptı. Goller Osimhen, Yunus ve Barış Alper'den geldi.
Osimhen, Süper Lig'de son 5 maçta 7 gole etki etti. Osimhen, Galatasaray kariyerindeki 52. golü atarak Bafétimbi Gomis'i geçti ve kulüp tarihinin tüm zamanlarda en skorer dördüncü yabancı oyuncusu oldu.
73 - Mauro Icardi
72 - Gheorghe Hagi
61 - Milan Baros
52 - Victor Osimhen
51 - Bafétimbi Gomis
Sakatlığı devam eden Sane ile cezalı Lemina ise oynayamadı.
Maç sonucu: Çaykur Rizespor 0 - Galatasaray 3
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
10' Gabriel Sara, sert şutunda üst direğe takıldı
19' Barış Alper'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti, Yeni transfer Noa Lang takımdaki ilk asistini yaptı
45' Osimhen sarı kartı gördü
İKİNCİ DEVRE
48' Noa Lang'ın şutu direkten döndü
62' Yunus Akgün'ün golüyle fark 2'ye çıktı
73' Osimhen'in golüyle fark 3'e çıktı: 3-0
82' Mauro Icardi'nin sert şutunda top üçüncü kez direkten döndü
90' Maç sona erdi
Osimhen şut atıyor
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila Mocsi, Casper Hojer, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen
Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı