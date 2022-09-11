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Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı (Kasımpaşa-Galatasaray maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.09.2022 - 21:57 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 22:12

Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı (Kasımpaşa-Galatasaray maç sonucu)

Spor Toto 'in 6. haftasında 'ya konuk olan , sahadan 3-2 galip ayrıldı. 

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede 'ın golleri 20. dakikada Gomis ile 50 ve 69. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı (Kasımpaşa-Galatasaray maç sonucu) - 1

Ev sahibi Kasımpaşa'nın gollerini ise 16. dakikada Bahoke ve 90. dakikada Sadık Çiftpınar kaydetti. 

Galatasaray bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, Kasımpaşa 6 puanda kaldı.

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