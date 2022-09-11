Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı (Kasımpaşa-Galatasaray maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın golleri 20. dakikada Gomis ile 50 ve 69. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Ev sahibi Kasımpaşa'nın gollerini ise 16. dakikada Bahoke ve 90. dakikada Sadık Çiftpınar kaydetti.



Galatasaray bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, Kasımpaşa 6 puanda kaldı.