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Galatasaray 33 maç sonra gol atamadı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle 33 resmi maç sonra gol atamadı.

Galatasaray 33 maç sonra gol atamadı

Trendyol ’in 25. haftasında , RAMS Park’ta ile karşı karşıya geldi.

Sahadan 0-0 sonuçla ayrılan sarı-kırmızılılar, 33 resmi karşılaşma sonra gol kaydedemedi.

HEM AVRUPA'DA HEM LİGDE ATIYOR

Son olarak 27 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında gol atamayan Aslan, daha sonraki Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 33 maçta gol sevinci yaşamıştı.

Galatasaray'ın gol atma serisi, Fenerbahçe derbisinde sona erdi.

Galatasaray 33 maç sonra gol atamadı - 1
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