Galatasaray 33 maç sonra gol atamadı
Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle 33 resmi maç sonra gol atamadı.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Sahadan 0-0 sonuçla ayrılan sarı-kırmızılılar, 33 resmi karşılaşma sonra gol kaydedemedi.
HEM AVRUPA'DA HEM LİGDE ATIYOR
Son olarak 27 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında gol atamayan Aslan, daha sonraki Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 33 maçta gol sevinci yaşamıştı.
Galatasaray'ın gol atma serisi, Fenerbahçe derbisinde sona erdi.
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