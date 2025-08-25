Galatasaray 4 attı, ilkler de beraberinde geldi: Tam 2 yıl sonra gerçekleşti

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayan mücadelede Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal üstlendi.



Karşılaşmada baskın oyun ortaya koyan Galatasaray, 36’ncı dakikada Eren Elmalı’nın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı önde kapattı: 0-1. İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, 46’ncı dakikada bir kez daha Eren Elmalı ile farkı 2’ye çıkardı: 0-2. Maçın büyük bölümünü üstün oynayan Galatasaray, 86’ncı dakikada Victor Osimhen ve 90+3’üncü dakikada Leroy Sane’nin attığı gollerle sahadan 4-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, yoluna 3’te 3 ile devam etti.



GALATASARAY’IN MÜTHİŞ SEZON BAŞLANGICI SÜRÜYOR



Galatasaray; Gaziantep FK’yı 3-0, Fatih Karagümrük’ü 3-0 ve Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek Süper Lig’in ilk 3 haftasında kalesini gole kapatarak 2007-2008'den bu yana ilk kez üst üste galip gelmiş oldu. Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, oynadığı son 7 Süper Lig maçını gol yemeden kazanarak kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlarken, Kayserispor mücadelesiyle birlikte üst üste 10’uncu deplasman galibiyetini de aldı.



Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise kariyerinde 3’üncü kez Süper Lig’de 11 maçlık galibiyet serisi yakalayarak bunu birden fazla kez başaran tek teknik adam oldu. Daha önce Buruk, Ekim 2022 - Mart 2023 aralığında 14 galibiyet, Ocak 2024 - Mayıs 2024 aralığında ise 17 galibiyet almıştı.



VICTOR OSIMHEN BU SEZON İLK KEZ GOL ATTI



Süper Lig ve Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ücreti ödenen oyuncusu olan Victor Osimhen, bu sezon ilk golünü Kayserispor ağlarına gönderdi. Yeni sezonda ilk kez bir karşılaşmaya 11’de başlayan Nijeryalı santrfor, 86’ncı dakikada takımının 3’üncü golünü kaydederek ilk golünü atmış oldu. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de attığı 26 golle gol kralı olan 26 yaşındaki oyuncu, Kayserispor ağlarını da sarsarak gollerine yeni sezonda da devam etti.



LEROY SANE SİFTAHI YAPTI



Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’den kadroya dahil edilen Leroy Sane, parçalı formayla ilk golünü attı. Kayserispor mücadelesine ilk 11’de başlayan 29 yaşındaki Alman oyuncu, 90+3’üncü dakikada fileleri sarsarak karşılaşmanın kapanış golüne imza attı. Maç boyunca etkili oyun ortaya koyan Sane, aynı zamanda 46’ncı dakikada Eren Elmalı’nın golünde de asisti yapan isim oldu. Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asist yaparak tamamlayan Leroy Sane, 28 Ekim 2023’ten bu yana ilk kez bir lig maçında hem gol hem de asist yaptı. Daha önce Leroy Sane, 2023-2024 Bundesliga sezonunun 9’uncu haftasında Bayern Münih ile Darmstadt arasında oynanan mücadelede 2 gol ve 1 asist kaydetmişti.



4000’İNCİ GOL EREN ELMALI’DAN



Galatasaray’da 25 yaşındaki milli oyuncu Eren Elmalı, 36 ve 46’ncı dakikada Kayserispor ağlarına gönderdiği 2 golle maçın yıldızı oldu. Eren’in ilk golü sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 4000’inci golü olarak kayıtlara geçti. Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Gaziantep FK mücadelesinde de fileleri havalandıran Eren Elmalı, bu sezon ligdeki 3’üncü maçında 3’üncü golünü kaydetti. Eren Elmalı, Sarı-kırmızılı ekibe gelmeden önce Süper Lig'de Kasımpaşa ve Trabzonspor formasıyla çıktığı 122 maçta sadece 1 gol atmıştı.



NICOLO ZANIOLO’DAN 2 YIL SONRA SKOR KATKISI



Sarı-kırmızılı ekipte İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla yaklaşık 2 yıl sonra bir maçta skor katkısı üretti. Kayserispor mücadelesine yedek soyunan 26 yaşındaki oyuncu, 79’uncu dakikada Yunus Akgün’ün yerine oyuna girdi. Girdikten sonra etkisini gösteren Zaniolo, 86’ncı dakikada Victor Osimhen’in golünde asisti yapan isim oldu. Bu asistle Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla yaklaşık 2 yıl sonra skora katkı sağladı. İtalyan oyuncu son olarak sarı-kırmızılı formayla 4 Haziran 2023’te oynanan Fenerbahçe mücadelesinde 2 gol atarak tabelaya etki etmişti.