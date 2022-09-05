Galatasaray 90'da kazandı (Galatasaray-Gaziantep FK maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-1 kazandı.



Nef Stadı'nda 44 bin 61 taraftar önünde oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliviera ve Bafetimbi Gomis ile pozisyonlara girdi.



Rakibinin baskısını kıran Gaziantep FK ise 27. dakikada gelişen hızlı atakta Angelo Sagal'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 39. dakikada Gomis'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı mücadelede Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı, 45. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın, devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.



İkinci yarıya 1 kişi eksik başlayan sarı-kırmızılılar, buna rağmen pozisyon bulmaya devam eden taraf oldu.

Üst üste uzaktan şutlardan golü bulamayan Galatasaray, 71. dakikada Dries Mertens'in girdiği pozisyonda penaltı kazandı. Maçın 73. dakikasında penaltıyı kullanan Gomis, kaleci Günay'ı geçemeyince takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.



Kalan bölümde etkili oyunu sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı golü 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesi atmasıyla buldu. Taraftarının desteğiyle kalan bölümde rakibine gol şansı vermeyen Galatasaray, mücadeleyi 2-1 kazandı.



Sarı-kırmızılı ekip, bu skorla ligdeki 3. galibiyetini aldı. Bir de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti.



Galatasaray karşısına 3 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup çıkan Gaziantep FK ise ilk yenilgisini yaşadı ve 10 puanda kaldı.



GALİBİYET GOLLERİ SON DAKİKADA GELİYOR

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 3 maçta da galibiyet golleri son dakikalarda atıldı.



Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor (1-0) maçını 90. dakikada, 3. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor (1-0) müsabakasını ise 86. dakikada Gomis'in attığı gollerle kazandı.



Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesini ise 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesine gönderdiği topla galip tamamladı.



İÇ SAHADA İLK GALİBİYET

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı.



Lige deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle giren sarı-kırmızılılar, 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a mağlup oldu. Arka arkaya 2 deplasmana giden "Cimbom", HangiKredi Ümraniyespor'dan 3, Trabzonspor'dan ise 1 puan aldı.



Galatasaray, bu sezon sahasındaki 2. maçına ise Gaziantep FK karşısında çıktı. İç sahadaki ilk maçta Giresunspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarı önündeki ilk galibiyetini Gaziantep FK'den aldı.



GALATASARAY'IN GOLLERİ GOMIS'TEN

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon attığı 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.



Ligde ilk 4 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilen Galatasaray, bu golleri Fransız santrforu Gomis'in ayağından buldu.



Bu sezon ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başlayan 37 yaşındaki Gomis, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.



Bu sezonki gol sayısını 3'e çıkaran Gomis, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşayan tek futbolcu olma özelliğini de sürdürdü. Galatasaray'ın 4. golü ise Gaziantep FK futbolcusu Stylianos Kitsiou'dan kendi kalesine geldi.



Tecrübeli santrfor, 73. dakika ise penaltı atışından yararlanamadı ve hem gol sayısını 4'e çıkarma hem de takımını 2-1 öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.

