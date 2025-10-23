Galatasaray açıkladı: "Özel izinle ülkesine gitti"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.



Futbolculardan Lucas Torreira, ailevi nedenlerle özel izinli olarak ülkesi Uruguay'a gitti.



Galatasaray, 24 Ekim Cuma günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.