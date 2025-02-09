Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sıkıntılı bir sezon geçiren mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. 17 karşılaşmada yenilen 3 puanı silinen Adana temsilcisi, 5 puanla son basamakta yer alıyor. Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 57 puanla lider olan rakibi karşısında galibiyet arayacak. İşte, Galatasaray-Adana Demirspor maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Adana Demirspor maçı, 9 Şubat Pazar günü 19.00'da oynanacak.



RAMS Park'ta oynanacak mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.



GALATASARAY SÜPER LİG'DE NAĞMAĞLUP



Galatasaray, Süper Lig'deki son 22 maçında mağlup olmadı.



Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin, geçen sezon 1, bu sezon da 21 müsabakada bileği bükülmedi.



Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.



SAKATLIKLAR VE EKSİKLER



"Cimbom" da Ismail Jakobs sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.



Aşil tendonunda kısmi hasar olan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarının ardından yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.



Senegalli sol bekin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de süre bulamayacak.



DÖRT FUTBOLCU CEZALI



Galatasaray'da dört futbolcu cezası nedeniyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.



Ligin 22. haftasında yapılan Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, mavi-lacivertlilere karşı mücadele edemeyecek.



Galatasaray'da Yunus Akgün ile yeni transferlerden Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.