Galatasaray, Adana Demirspor maçını yargıya taşıdı! "Adli mercilere gerekli başvuru yapıldı"
Galatasaray, olaylı Adana Demirspor maçının yargıya taşındığını açıkladı. Sarı kırmızılılar konu hakkında, "Adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla ilgili açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada olayın yargıya taşındığı vurgulanarak adli mercilere gerekli başvurunun yapıldığı ifade edildi.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:
"9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır.
Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."
9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2025
Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer… pic.twitter.com/h7Y1T2pdUq
NE OLMUŞTU?
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı. Morata penaltı golüyle sarı kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.
Adana Demirspor yönetimi penaltı pozisyonuna tepki olarak 32. dakikada takımı sahadan çekti.
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