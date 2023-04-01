Galatasaray Adana Demirspor'u konuk ediyor: Eksikler ve muhtemel 11'ler

Galatasaray, yeni bir galibiyet serisi peşinde. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor’u konuk edecek.



14 maçlık kazanma serisi Konyaspor karşısında sonlanan Okan Buruk’un öğrencileri haftaya 60 puan ile liderlik koltuğunda giriyor.



Galatasaray’da tek eksik var. Kart cezası bulunan Berkan Kutlu forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Dries Mertens ise sahalara dönüyor.



Galatasaray’da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz sarı kart ceza sınırında.



Haftaya 45 puanla 4. basamakta giren Adana Demirspor’da ise Younes Belhanda kırmızı kart cezası nedeniyle yok.



Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Adekugbe, Torreira-Oliveira, Rashica-Mertens-Kerem, Icardi.



Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.

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