Galatasaray Adana Demirspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, yeni bir galibiyet serisi peşinde. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor’u konuk edecek.



14 maçlık kazanma serisi Konyaspor karşısında sonlanan Okan Buruk’un öğrencileri haftaya 60 puan ile liderlik koltuğunda giriyor.



Galatasaray’da tek eksik var. Kart cezası bulunan Berkan Kutlu forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Dries Mertens ise sahalara dönüyor.



Galatasaray’da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz sarı kart ceza sınırında.



Haftaya 45 puanla 4. basamakta giren Adana Demirspor’da ise Younes Belhanda kırmızı kart cezası nedeniyle yok.



Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

İLK 11'ler



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi



Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye

NELSSON'UN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, bugünkü karşılaşmada formasına kavuşacak.

Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti.



Galatasaray'ın bu sezonki değişmezlerinden olan Nelsson'un Adana Demirspor mücadelesiyle ilk 11'de formasını devralması bekleniyor.



MERTENS KADROYA DÖNÜYOR



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens'in bugünkü mücadelede maç kadrosunda yer alması öngörülüyor.



Son olarak 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında forma giyen Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı.



Yaklaşık 40 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu, son 2 gündür takımla çalışmalara katılıyor. Henüz adaptasyon sürecinde olan Mertens'in Adana Demirspor mücadelesine kadroya alınacağı ancak ilk 11'de oynamasının zor olduğu bildirildi.



Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



Konyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Berkan, bugün karşılaşmada sahaya çıkamayacak.