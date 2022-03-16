Galatasaray adını Dörtlü Final'e yazdırdı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Macaristan'ın Szekszard takımını 76-69 yendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.03.2022 - 23:15

Galatasaray adını Dörtlü Final'e yazdırdı

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 88-60 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Alberto Sanchez Sixto (İspanya), Veronika Vavrova (Çekya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

: Davis 19, Plum 28, Merve Aydın 5, Evans 8, Krajisnik 4, Gizem Başaran Turan, Melis Gülcan, Gizem Yavuz 4, Sude Yılmaz 8

Szekszard: Friskovec 13, Goree 18, Milic 11, Manyoky 6, Studer 3, Morgan 12, Balint, Krnjic 6

1. Periyot: 19-21

Devre: 45-33

3. Periyot: 62-53

Beş faulle çıkanlar: 37.32 Milic, 38.22 Studer (Szekszard)

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