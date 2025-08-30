Galatasaray, "Ahlak dersi vereceğiz" diyerek Kerem kararını açıkladı: 5 günlük süre ayrıntısı!

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu’nun transferine onay verdiğini açıkladı.

Yazgan, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Aktürkoğlu için öncelik haklarının kendilerinde olduğunu ancak 5 günlük süreyi kullanmayarak futbolcunun Avrupa listesine yazılmasına engel olmayacaklarını ifade etti.



"AHLAK DERSİ VERECEĞİZ"



"Süreç Benfica ile bizim aramızda ilerliyor. Fenerbahçe'den bir arama olmadı." diyen Yazgan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkımız var. Benfica, teklifleri öncelikle bize sunmak zorunda. Nitekim dün Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin teklifini bize iletti ve hakkımızı kullanıp kullanmayacağımız sordu. 5 iş günlük süre, Cuma günü doluyor ve Avrupa listesine yazma süreci geçmiş oluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten habersiz bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ettik. Galatasaray, ahlak dersi vererek Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız."

