Galatasaray, Ajax maçı kadrosunu duyurdu: 3 eksik
Galatasaray, Avrupa Ligi'ni ilk 8 sırada tamamlayıp doğrudan son 16 turuna kalmak için yarın Ajax'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar kritik mücadele öncesinde maçın kamp kadrosunu açıkladı. Galatasaray'da 3 eksik bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.
Sarı-kırmızılılar kritik mücadele öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kerem Demirbay ile Mauro Icardi maç kadrosuna alınmazken, Hakim Ziyech de kadroda yer almadı.
✈️ Ajax maçı kamp kadromuz 👇 #AJAvGS #UEL pic.twitter.com/BJYCexcysT— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 29, 2025
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