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Galatasaray, Ajax maçı kadrosunu duyurdu: 3 eksik

Galatasaray, Avrupa Ligi'ni ilk 8 sırada tamamlayıp doğrudan son 16 turuna kalmak için yarın Ajax'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar kritik mücadele öncesinde maçın kamp kadrosunu açıkladı. Galatasaray'da 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray, Ajax maçı kadrosunu duyurdu: 3 eksik

, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

Sarı-kırmızılılar kritik mücadele öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kerem Demirbay ile Mauro Icardi maç kadrosuna alınmazken, Hakim Ziyech de kadroda yer almadı.

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